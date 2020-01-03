Эксперт: конфликт США и Ирана может обрушить экономику развивающихся стран

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Американский ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, резко повышает вероятность конфликта США с Ираном и грозит финансовыми потрясениями странам с нарождающейся рыночной экономикой. Такое мнение, по данным интернет-портала Market Insider, высказал в пятницу эксперт компании Capital Economics Джейсон Тарви.

Убийство генерала Сулеймани, считает он, "резко усиливает вероятность прямого конфликта между США и Ираном", а крупномасштабный конфликт, в результате которого возможен "крах иранской экономики", может привести к снижению мирового ВВП на 0,3%. "Последствия для других стран Ближнего Востока и северной Африки в конечном счете будут зависеть от того, будут ли они непосредственно вовлечены в конфликт", - считает эксперт.

Он отметил, что Иран в качестве ответной меры может закрыть Ормузский пролив, что приведет к росту цен на нефть. Промышленно развитые страны, считает эксперт, смогут справиться с такой ситуацией, однако странам с нарождающейся рыночной экономикой "возможно, придется поднимать учетные ставки" для того, чтобы не допустить финансовых проблем.

Иную точку зрения, по данным Market Insider, высказал главный экономист компании Pantheon Macroeconomics Йэн Шепердсон. По его мнению, полномасштабный конфликт США с Ираном "маловероятен", поскольку американские санкции в отношении Ирана уже нанесли ущерб иранской экономике, и Тегеран, вероятно, воздержится от крупномасштабных действий. "Мы не можем полностью исключить какой-то крупномасштабной атаки, - считает он, - но, скорее всего, можно ожидать серии действий меньшего масштаба. Угроза того, что крупномасштабная акция приведет к войне, приведет к росту мировых цен на нефть в ближайшие несколько месяцев".