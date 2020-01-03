Усманов пообещал поделить наследство поровну между семьей и своими менеджерами

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен поделить свое наследство поровну между семьей и руководством своей компании. Об этом глава холдинга USM (родительская структура компаний "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group) рассказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в пятницу.

"50% семье, 50% - менеджерам, которые, на мой взгляд, заслуживают этого. Все, кто сегодня находится на высоких позициях в моем руководстве, примут участие", - сказал Усманов. "Это моя природа. Если ты получил что-то от судьбы, ты обязан поделиться этим", - добавил он.

"Жизнь не длится вечно. Многие люди помогли мне, и я хочу помочь моей семье и моим менеджерам, отдав им мои акции", - сообщил бизнесмен.

Согласно опубликованному в конце декабря 2019 года рейтингу журнала журнала Forbes, Усманов вошел в топ-10 российских миллиардеров, состояние которых с 2010 года по конец 2019 года увеличилось наиболее всего. Состояние Усманова выросло на $5,3 млрд до $12,6 млрд. По данным издания, он занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.