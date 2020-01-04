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На Кубани в 2020 году модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту

В регионе намерены начать строительство автодорожного обхода города Тимашевска и станицы Ленинградской

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Альтернативные подходы к Крымскому мосту модернизируют в 2020 году на территории Краснодарского края из-за увеличения транспортного потока и введения платных участков на трассе М-4 "Дон". Об этом ТАСС заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе возросла нагрузка на дороги регионального значения, поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста", - сообщил Кондратьев.

Он уточнил, что в 2020 году власти планируют приступить к строительству автодорожного обхода города Тимашевска и станицы Ленинградской. Начнется реконструкция дороги Краснодар - Ейск от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. Она станет четырехполосной.

Кроме того, в рамках формирования дальних автомобильных подходов к Керченскому мосту до 2024 года построят новое направление - почти 120 км дороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Новороссийск - Керчь. Также планируется строительство транспортных развязок на М-4 "Дон" на участке Краснодар - Новороссийск. Всего в 2020 году на территории региона планируется построить и реконструировать более 30 объектов.

"В течение года мы планируем построить и реконструировать 35 объектов - дорог, мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов. На это пойдут средства краевого дорожного фонда, объем которого в 2020 году составит 32,4 млрд рублей", - добавил губернатор.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года Владимир Путин принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью, движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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