Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте .

"Росстандарт в рамках информационного проекта "Топливо без обмана" публикует перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях", - говорится в сообщении.

Всего в список вошли 157 АЗС. Как следует из списка, больше всего некачественного топлива в ЦФО и ЮФО: там Росстандарт выявил 33 заправки с фальсификатом, в СФО - 32 заправки. Еще 25 таких заправок - в УФО, ДФО - 17 заправок. Наименьшее количество АЗС с фальсификатом агентство нашло в ПФО (12 заправок) и в СЗФО - всего четыре.

"Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями. При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Избегая заправки некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники", - напомнили в Росстандарте.