Минск договорился о поставке первой партии нефти из России по цене без премии

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Об этом сообщили в субботу в концерне "Белнефтехим".

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - отметили в концерне. В нем уточнили, что "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что документы по поставке 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке - ОАО "Нафтан" в настоящий момент поступают на оформление.

"В настоящее время постепенно оформляются документы на прокачку 133 тыс. тонн нефти на Новополоцкий завод [ОАО "Нафтан"]. Они постепенно поступают к нам. В ближайшее время объем будет прокачен", - сказал он.

Ранее источники ТАСС сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Затем, в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти с 1 января не осуществляются, а загрузка НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне позже в концерне сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.