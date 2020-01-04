Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Действия правительства Украины ведут к дальнейшему падению промышленного производства и необратимой деиндустриализации экономики страны уже в 2020 году. Такое мнение высказал в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Основной экономический результат 2019 года - дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства", - написал на он сайте "Оппозиционной платформы".

Медведчук, ссылаясь на данные официальной статистики, отметил, что в 2019 году промышленное производство достигло трехлетнего минимума. Максимальные потери за 11 месяцев прошлого года, добавил он, отмечены в легкой промышленности, деревообработке, машиностроении и металлургии. "Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году", - заключил политик.

Медведчук также отметил негативные последствия земельной реформы, запланированной нынешней властью на 2020 год. "Она неизбежно создаст новые кризисы в сельском хозяйстве Украины, - продолжил он. - Это приведет к новому витку сокращения производства и росту цен на продукты питания в стране".

Политик раскритиковал и финансово-кредитную политику действующего правительства, которая, по его мнению, "ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях". Единственный способ избежать дефолта, признал Медведчук, заключается в продолжении программы кредитования МВФ. При этом, подчеркнул он, Фонд дает кредиты не на "системные реформы", как заявляет правительство Украины, а исключительно на обслуживание внешнего долга.

В сложившейся в стране ситуации Медведчук призвал "срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения".