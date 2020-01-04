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Источник: поставки нефти в Белоруссию осуществят две российские компании

Собеседник агентства, близкий к белорусскому НПЗ, уточнил, что основной объем придется на "Русснефть"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Поставку нефти в Белоруссию готовы осуществить две российские компании, одна из которых - "Русснефть". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к белорусскому НПЗ.

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"Поставку нефти в Белоруссию осуществят две российские компании. Основной объем придется на "Русснефть", - сказал он.

Ранее в субботу в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Затем официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что в настоящий момент оформляются документы по поставке 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке - ОАО "Нафтан".

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ не осуществляются с 1 января. Загрузка НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Источники ТАСС сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти.

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