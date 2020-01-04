На Хайнане принят план развития береговой энергетической инфраструктуры

ХАЙКОУ /Китай/, 4 января. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань приняли план действий, нацеленный на развитие береговой энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает агентство " Синьхуа ".

Программа действий предусматривает строительство и усовершенствование соответствующей энергетической инфраструктуры на 65 причалах на фоне растущих потребностей причальных судов в электроэнергии. В провинциальном транспортном управлении указали на то, что соответствующие ведомства и муниципальные правительства к концу февраля сформируют рабочий механизм для реализации данного плана действий.

Соответствующий план содержит конкретные меры поддержки, в том числе поощрение субсидий со стороны общественных фондов, которые призывают принять активное участие в строительстве портовой энергетической инфраструктуры. На конец октября установлен крайний срок приемки объектов.

Хайнань, сообщает агентство, также будет работать над снижением стоимости портовой электроэнергии и продвигать программу снижения вредных выбросов в атмосферу от стоящих на причалах судов.

Строительство портовой инфраструктуры является важной частью проекта пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой на Хайнане. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.