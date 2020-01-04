{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Хайнане принят план развития береговой энергетической инфраструктуры

Программа действий предусматривает строительство и усовершенствование соответствующей инфраструктуры на 65 причалах

ХАЙКОУ /Китай/, 4 января. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань приняли план действий, нацеленный на развитие береговой энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Программа действий предусматривает строительство и усовершенствование соответствующей энергетической инфраструктуры на 65 причалах на фоне растущих потребностей причальных судов в электроэнергии. В провинциальном транспортном управлении указали на то, что соответствующие ведомства и муниципальные правительства к концу февраля сформируют рабочий механизм для реализации данного плана действий.

Соответствующий план содержит конкретные меры поддержки, в том числе поощрение субсидий со стороны общественных фондов, которые призывают принять активное участие в строительстве портовой энергетической инфраструктуры. На конец октября установлен крайний срок приемки объектов.

Хайнань, сообщает агентство, также будет работать над снижением стоимости портовой электроэнергии и продвигать программу снижения вредных выбросов в атмосферу от стоящих на причалах судов.

Строительство портовой инфраструктуры является важной частью проекта пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой на Хайнане. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что к концу суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС