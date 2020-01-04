Кипр направит Израилю предложение об участии в разработке месторождения "Афродита"

НИКОСИЯ, 5 января. /ТАСС/. Власти Республики Кипр собираются в течение января направить Израилю предложение об участии в разработке газового месторождения "Афродита". Об этом сообщил в субботу официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириякос Кушос.

"В следующие две-три недели наша сторона направит предложение в Министерство энергетики Израиля, и мы полагаем, что не будет никаких проблем с эксплуатацией месторождения "Афродита", - сообщил он.

Кушос также сказал, что во время состоявшегося в четверг в Афинах подписания трехстороннего соглашения о строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), представители кипрского правительства обсудили с израильскими коллегами, включая и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, вопрос о разработке этого месторождения.

"Афродита" расположена к югу от острова Кипр и к западу от израильского газового месторождения "Левиафан", находясь в 12-м буровом блоке исключительной экономической зоны Республики Кипр. Согласно оценкам экспертов, этот блок может содержать от 100 до 170 млрд куб. м газа.

В четверг Греция, Израиль и Кипр заключили в Афинах межгосударственное соглашение по сооружению EastMed. Этот газопровод должен будет поставлять добытые на "Левиафане" и "Афродите" энергоносители в континентальную часть Греции и пройти транзитом через острова Кипр и Крит. Конечной целью проекта является поставка газа в Италию, власти которой собираются в будущем присоединиться к этому соглашению.