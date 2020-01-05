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Прямые авиарейсы из Махачкалы в Баку и Тегеран планируется запустить в 2020 году

Авиамаршруты откроют после ввода в эксплуатацию нового международного терминала махачкалинского аэропорта, сообщил генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала"

МАХАЧКАЛА, 5 января. /ТАСС/. Прямые авиарейсы Махачкала - Баку и Махачкала - Тегеран планируется запустить в текущем году, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

"В настоящее время на международном направлении мы прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения в города Тегеран и Баку, которое планируется запустить в текущем году", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, открытие новых авиамаршрутов планируется после ввода в эксплуатацию нового международного терминала махачкалинского аэропорта в середине года.

Как сообщил собеседник агентства, в этом году также прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения в такие города как Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь. "Но основное решение о выполнении указанных рейсов будет зависеть от перевозчиков, имеющих в своем парке наиболее подходящие для региональных маршрутов воздушные суда - это самолеты ATR 72 и RRJ95 [Sukhoi Superjet]", - отметил руководитель аэропорта.

Он также добавил, что в конце 2019 года выполнено два регулярных рейса в Джидду (Саудовская Аравия) на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-200, принадлежащих авиакомпании "Ютэйр". Кроме того, с июня 2019 года авиакомпании Azur Air и "Северный Ветер" начали выполнять чартерные рейсы в турецкую Анталью. "Данное направление имеет хорошую коммерческую загрузку и крайне востребовано у жителей Дагестана, у которых появилась возможность вылетать на отдых в Анталью напрямую из аэропорта Махачкалы", - отметил Арсен Пирмагомедов.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время складывается такая ситуация, когда перевозчики стараются увеличивать частоту выполнения рейсов по уже имеющимся направлениям, чем открывать новые. "Это связанно с тем, что деятельность авиакомпаний направлена на увеличение прибыли и уменьшение различных рисков, связанных с возможными экономически не выгодными рейсами", - пояснил гендиректор аэропорта.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

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