Эксперты: нововведения в ОСАГО уже привели к уменьшению споров и удешевлению тарифов

Начатая в январе индивидуализация тарифов предполагает, что на его стоимость оказывает степень риска: водители, редко нарушающие правила дорожного движения, получают скидку. Вместо четырех категорий водителей делят на 58, а тарифный коридор расширен на 20%.

В январе 2019 года стартовала реформа, предполагающая индивидуализацию тарифов ОСАГО, а с июня споры между страховщиком и клиентом может в досудебном порядке решить финансовый уполномоченный. В декабре было запущено мобильное приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить электронное извещение о ДТП.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Несколько важных нововведений в системе ОСАГО в 2019 году позволили резко сократить число судебных разбирательств между страховщиками и их клиентами, а также снизить среднюю премию страховых компаний в большинстве регионов России, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Штрафы за "вафельницу", "уголовка" за побег. Что делают власти, чтобы сократить число ДТП

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, "это привело к снижению средней премии по обязательной "автогражданке" в 76 регионах РФ, при этом в целом по стране средняя премия снизилась примерно на 5%".

В середине декабря Юргенс уточнял, что за 11 месяцев 2019 года средняя цена полиса по сравнению с аналогичным периодом 2018-го уменьшилась с 5,7 тыс. до 5,4 тыс. рублей. При этом средняя выплата выросла на 2,6%, больше было заключено и договоров - 36,65 млн против 36,17 млн годом ранее (рост на 1,3%).

Как отметил глава РСА, нововведения привели также к усилению конкуренции между страховыми компаниями.

"Мы убеждены, что следующий год и дальнейшая реформа по индивидуализации тарифов приведут к еще большему снижению стоимости ОСАГО для безаварийных автовладельцев и к повышению комфорта их взаимодействия со страховыми компаниями", - добавил Юргенс.

Споров меньше

Финансовый уполномоченный, работающий в отрасли с 1 июня, занимается досудебным урегулированием споров между потребителями финансовых услуг и организациями, а также разрешает споры по каско и ОСАГО. К нему следует обращаться, если компания нарушила договор, например занизила сумму страховых выплат. При этом у омбудсмена есть свои ограничения: он работает только по договорам частных лиц с финансовыми организациями и в случае, если сумма претензий меньше 500 тыс. рублей. Кроме того, споры с МФО он начал рассматривать только с 1 января 2020 года, а претензии ко всем финансовым организациям, включая банки, будут рассматриваться только с 2021 года.

По данным на середину декабря, финансовый уполномоченный получил 84,76 тыс. обращений. Подавляющее большинство из них - почти 81 тыс. (более 95,5%) - пришлось на споры по договорам ОСАГО. Пока было принято 26,76 тыс. решений (без учета решений о прекращении рассмотрения дела), причем в 53% случаев требования потребителей были удовлетворены.

Как объяснил ТАСС главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, разница между количеством обращений и количеством принятых решений объясняется, в том числе необходимостью проведения экспертиз, на которые уходит немало времени. Кроме того, он напомнил, что не всегда омбудсмен имеет право принимать претензии.

"По-прежнему мы вынуждены отказывать в приеме части обращений из-за несоблюдения претензионного порядка, когда потребитель предварительно не отправил претензию финансовой организации, поэтому решений финуполномоченного по ним нет", - пояснил собеседник агентства.

В свою очередь Юргенс в беседе с ТАСС подчеркнул, что положительный эффект появления нового института уже заметен.

"Мы видим, что количество судебных разбирательств страховщиков с потребителями резко снизилось", - сказал он.

При этом количество судебных споров, связанных с договором ОСАГО, снижается не первый год: если в 2017 году рассматривалось 390 тыс. дел, то в 2018-м - уже около 300 тыс. Аналогичная динамика наблюдается и при рассмотрении споров, связанных с каско.

Помощник ОСАГО

Мобильное приложение "Помощник ОСАГО", созданное РСА и Банком России, позволяет водителю оформлять электронное извещение о ДТП, в него можно также добавлять фотографию поврежденного автомобиля прямо на месте происшествия. Правда, пользователю недостаточно просто скачать программу, нужно иметь еще и подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.

Статистика показывает, что "Помощник ОСАГО" скачивают активно - на 21 декабря РСА зафиксировал 135,6 тыс. данных. Вместе с тем пока было оформлено только 306 электронных извещений, рассказали в организации.

По мнению председателя комитета по автострахованию Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Александра Баклушина, пока пользователи получают слишком мало информации о новинке. "Оно действительно работает, но думаю, что информации у автомобилистов о том, как этим пользоваться, что поставить и что делать, крайне недостаточно. Сейчас это все на уровне "я своим знакомым рассказал", то есть единичные автомобилисты действительно все установили", - пояснил собеседник агентства.

"Помощник ОСАГО" нуждается в дополнительной рекламе, считает он, подчеркнув, что пока с помощью приложения оформляется "какое-то микроскопическое количество" аварий.