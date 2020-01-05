Эксперты: нововведения в ОСАГО уже привели к уменьшению споров и удешевлению тарифов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Несколько важных нововведений в системе ОСАГО в 2019 году позволили резко сократить число судебных разбирательств между страховщиками и их клиентами, а также снизить среднюю премию страховых компаний в большинстве регионов России, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.
В январе 2019 года стартовала реформа, предполагающая индивидуализацию тарифов ОСАГО, а с июня споры между страховщиком и клиентом может в досудебном порядке решить финансовый уполномоченный. В декабре было запущено мобильное приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить электронное извещение о ДТП.
Тарифы ниже
Начатая в январе индивидуализация тарифов предполагает, что на его стоимость оказывает степень риска: водители, редко нарушающие правила дорожного движения, получают скидку. Вместо четырех категорий водителей делят на 58, а тарифный коридор расширен на 20%.
По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, "это привело к снижению средней премии по обязательной "автогражданке" в 76 регионах РФ, при этом в целом по стране средняя премия снизилась примерно на 5%".
В середине декабря Юргенс уточнял, что за 11 месяцев 2019 года средняя цена полиса по сравнению с аналогичным периодом 2018-го уменьшилась с 5,7 тыс. до 5,4 тыс. рублей. При этом средняя выплата выросла на 2,6%, больше было заключено и договоров - 36,65 млн против 36,17 млн годом ранее (рост на 1,3%).
Как отметил глава РСА, нововведения привели также к усилению конкуренции между страховыми компаниями.
"Мы убеждены, что следующий год и дальнейшая реформа по индивидуализации тарифов приведут к еще большему снижению стоимости ОСАГО для безаварийных автовладельцев и к повышению комфорта их взаимодействия со страховыми компаниями", - добавил Юргенс.
Споров меньше
Финансовый уполномоченный, работающий в отрасли с 1 июня, занимается досудебным урегулированием споров между потребителями финансовых услуг и организациями, а также разрешает споры по каско и ОСАГО. К нему следует обращаться, если компания нарушила договор, например занизила сумму страховых выплат. При этом у омбудсмена есть свои ограничения: он работает только по договорам частных лиц с финансовыми организациями и в случае, если сумма претензий меньше 500 тыс. рублей. Кроме того, споры с МФО он начал рассматривать только с 1 января 2020 года, а претензии ко всем финансовым организациям, включая банки, будут рассматриваться только с 2021 года.
По данным на середину декабря, финансовый уполномоченный получил 84,76 тыс. обращений. Подавляющее большинство из них - почти 81 тыс. (более 95,5%) - пришлось на споры по договорам ОСАГО. Пока было принято 26,76 тыс. решений (без учета решений о прекращении рассмотрения дела), причем в 53% случаев требования потребителей были удовлетворены.
Как объяснил ТАСС главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, разница между количеством обращений и количеством принятых решений объясняется, в том числе необходимостью проведения экспертиз, на которые уходит немало времени. Кроме того, он напомнил, что не всегда омбудсмен имеет право принимать претензии.
"По-прежнему мы вынуждены отказывать в приеме части обращений из-за несоблюдения претензионного порядка, когда потребитель предварительно не отправил претензию финансовой организации, поэтому решений финуполномоченного по ним нет", - пояснил собеседник агентства.
В свою очередь Юргенс в беседе с ТАСС подчеркнул, что положительный эффект появления нового института уже заметен.
"Мы видим, что количество судебных разбирательств страховщиков с потребителями резко снизилось", - сказал он.
При этом количество судебных споров, связанных с договором ОСАГО, снижается не первый год: если в 2017 году рассматривалось 390 тыс. дел, то в 2018-м - уже около 300 тыс. Аналогичная динамика наблюдается и при рассмотрении споров, связанных с каско.
Помощник ОСАГО
Мобильное приложение "Помощник ОСАГО", созданное РСА и Банком России, позволяет водителю оформлять электронное извещение о ДТП, в него можно также добавлять фотографию поврежденного автомобиля прямо на месте происшествия. Правда, пользователю недостаточно просто скачать программу, нужно иметь еще и подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.
Статистика показывает, что "Помощник ОСАГО" скачивают активно - на 21 декабря РСА зафиксировал 135,6 тыс. данных. Вместе с тем пока было оформлено только 306 электронных извещений, рассказали в организации.
По мнению председателя комитета по автострахованию Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Александра Баклушина, пока пользователи получают слишком мало информации о новинке. "Оно действительно работает, но думаю, что информации у автомобилистов о том, как этим пользоваться, что поставить и что делать, крайне недостаточно. Сейчас это все на уровне "я своим знакомым рассказал", то есть единичные автомобилисты действительно все установили", - пояснил собеседник агентства.
"Помощник ОСАГО" нуждается в дополнительной рекламе, считает он, подчеркнув, что пока с помощью приложения оформляется "какое-то микроскопическое количество" аварий.