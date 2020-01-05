Северная Македония и Греция получают газ из России по "Турецкому потоку"

СОФИЯ, 5 января. /ТАСС/. Республика Северная Македония и Греция получают российский газ через новую точку входа "Странджа-2" в Болгарии. Об этом сообщил в воскресенье в интервью Болгарскому национальному радио исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Поставка газа из России успешно осуществляется через новую точку входа (компрессорную станцию - прим. ТАСС) "Странджа-2" через Турцию. Преимущества от реализации этого проекта - безопасность и экономическая целесообразность. Через "Странджа-2" газ получают и Северная Македония, и Греция", - сказал Малинов.

Глава компании "Булгартрансгаз" отметил, что с начала года газ по трансбалканскому газопроводу через территорию Румынии практически не поступает.

Переговоры между "Булгартрансгазом" и российской компанией "Газпромэкспорт" по транзиту газа через территорию Болгарии были финализированы в последние дни 2019 года, и с 1 января Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа-2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд кубометров газа. Инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова. Благодаря тому, что теперь газ будет поступать на территорию страны из Турции, а не из Румынии, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на сумму около 70 млн левов (около 35 млн евро), а газ подешевеет на 5%.