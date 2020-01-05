Ограничение Россельхознадзора на поставки цитрусовых из Китая вступает в силу

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 января 2020 года вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов. Соответствующее решение было принято ведомством 30 декабря 2019 года.

Российские специалисты систематически выявляли опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции из Китая продукции, поэтому ограничения на поставки будут действовать до принятия этой страной корректирующих мер. Не соответствует требованиям безопасности и другая поставляемая из Китая продукция. В частности, итоги проведенной Россельхознадзором с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения семечковых культур показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт. В связи с этим российское ведомство не стало отменять введенные с 10 августа 2019 года временные ограничения на ввоз в Россию косточковых и семечковых культур.

Россельхознадзор ожидает от китайской стороны конкретных предложений по обеспечению соответствия экспортируемой из Китая продукции российским фитосанитарным требованиям.

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 года в Россию из КНР поставлено 38,6 тыс. тонн картофеля, 432 тыс. тонн овощей, 240,6 тыс. тонн фруктов, в том числе 151,2 тыс. тонн цитрусовых. Объем поставок цитрусовых из Китая в Россию в 2019 году составил 180 тыс. 076 тонн из общего объема импортных поставок этой продукции в РФ в размере 1 млн 682 тыс. 729 тонн.