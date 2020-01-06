Торги в Токио открылись падением индексов на фоне обострения отношений между США и Ираном

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Падением котировок открылись в понедельник первые в 2020 году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые пять минут операций ключевой индекс Nikkei обвалился на 1,66% до отметки в 23 263,12 пункта. Курс доллара также ослаб на 1,08% до отметки в 107,96-107,96 иен за доллар. По мнению аналитиков Daiwa Securities, индексы в Токио падают вслед за снижением, зафиксированным на американских и европейских площадках, вызванным резким обострением отношений между США и Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.