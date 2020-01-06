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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

СМИ: конфликт США и Ирана ударит по импорту нефти и интересам КНР на Ближнем Востоке

Объем товарооборота между Китаем и Ираном в 2018 году достиг $35 млрд, отмечает издание "Хуаньцю шибао"

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Военный конфликт между США и Ираном и эскалация ситуации на Ближнем Востоке негативно скажутся на импорте нефти в Китай и других интересах страны в регионе. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье китайского издания "Хуаньцю шибао".

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"Хаос в этом регионе сильно затронет китайский импорт нефти с Ближнего Востока и строительные проекты Китая", - приводит издание слова научного сотрудника Китайского института современных международных отношений Ню Синьчуня.

Как отметил эксперт, КНР является крупнейшим торговым партнером Ирана: объем товарооборота между двумя странами в 2018 году достиг $35 млрд. Импорт нефти в том же году составил 29,27 млн тонн, или около $15 млрд в стоимостном выражении, увеличившись на 21,8% в годовом выражении.

"В случае беспорядка на Ближнем Востоке в прошлом, единственным вариантом действий для Китая являлся выход [из региона]", - указал он. "Возьмите для примера Сирию. Китай тогда потерял около 18 млрд юаней (порядка $2,6 млрд)", - добавил Ню Синьчунь.

По мнению главы Института арабо-мусульманской культуры при Пекинском университете У Бинбина, конфликт США и Ирана затронет не только Ближний Восток, но и другие регионы мира. "Хаос в Иране скажется не только на Ближнем Востоке, но и на Северной Африке, Средней и Южной Азии. В случае хаоса начнется серьезная гонка вооружений. Никто не будет чувствовать себя в безопасности и доверять другим. Как в таком случае Китаю проводить свои трансрегиональные инициативы сотрудничества?" - приводит "Хуаньцю шибао" его слова.

Теги
СШАИранКитайГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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