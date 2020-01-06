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Сбербанк предупреждает об активности мошенников в конце новогодних каникул

В кредитной организации отметили, что самой распространенной схемой является обзвон клиентов под видом службы безопасности банка
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мошенники практически неактивны в первые дни новогодних праздников, в обычный режим входят уже к концу зимних каникул. К такому выводу пришли в Сбербанке, изучив для ТАСС активность мошенников в праздники.

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В прошлые новогодние каникулы мошенники попытались украсть у клиентов Сбербанка более 280 млн рублей, однако банк предотвратил все попытки и деньги клиентов не пострадали, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в "рабочий режим", - отметили в пресс-службе.

Нежданный звонок

В Сбербанке подчеркнули, что снижение активности мошенников не должно стать поводом для потери бдительности клиентов. "По нашим данным, 89% от общего объема мошенничества приходится на социальную инженерию, основной канал воздействия мошенника на клиента - телефонный звонок", - добавили в Сбербанке.

Так, самой распространенной схемой сегодня является обзвон клиентов под видом службы безопасности банка - мошенники могут предложить перевести средства на якобы "резервный счет" или "срочно подойти к банкомату для подтверждения операции". В 2019 году Сбербанк получил от клиентов порядка 2,5 млн обращений по поводу таких разновидностей мошенничества, уточнили в банке.

"Особо отметим, что это уловки мошенников - банк никогда и ни при каких обстоятельствах не просит клиентов подтверждать операции в банкоматах, а "безопасных резервных счетов менеджера" просто не существует", - добавили в банке.

Простые правила защиты

Чтобы защитить себя от мошенничества, достаточно знать и использовать на практике ряд правил кибербезопасности, уверены в Сбербанке. Так, никому, даже сотруднику банка и роботу-автоответчику, нельзя называть CVC/CVV-коды банковских карт, коды из СМС для подтверждения операций, логин и пароль от интернет-банка. "Необходимо помнить: человек, который запрашивает эту и любую другую конфиденциальную информацию, касающуюся вас как клиента банка, -- мошенник, кем бы он ни представился. В такой ситуации нужно прекратить разговор и позвонить в банк (в случае Сбербанка - по номеру 900)", - заключили в банке.

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