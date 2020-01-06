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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

WSJ: расходы Boeing из-за кризиса с 737 MAX составят $15 млрд в первой половине года

Сюда входят расходы на модернизацию лайнера, а также компенсационные выплаты авиакомпаниям, в парке которых числятся 737 MAX, и семьям погибших в двух авиакатастрофах, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Расходы американского авиастроительного концерна Boeing из-за кризиса, связанного с самолетами модели 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф, могут составить до $15 млрд в первой половине 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их данным, в эту сумму входят расходы на модернизацию лайнера, необходимую для того, чтобы возобновить его эксплуатацию, а также компенсационные выплаты авиакомпаниям, в парке которых числятся 737 MAX, и семьям погибших в двух авиакатастрофах. Ранее сообщалось, что родственники каждой из 346 жертв авиакатастроф получат по $144,5 тыс. в качестве компенсации от Boeing. В связи с этим, приводит издание мнение аналитиков, руководство компании намерено взять кредит на сумму около $5 млрд, который помог бы покрыть эти расходы.

Помимо этого, указывает газета, руководство компании намерено погасить оформленные ранее задолженности, а также закрыть сделку по приобретению за $4 млрд 80% акций коммерческого подразделения бразильского авиаконцерна Embraer.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Boeing недавно приняла решение с января 2020 года на время прекратить выпуск 737 MAX и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В компании уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением. 23 декабря было объявлено о немедленной отставке Меленберга. Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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