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На Ставрополье в 2019 году экспорт мясной и молочной продукции вырос на 64%

Предприятия экспортировали 2,5 тыс. тонн баранины и более 60 тыс. тонн мяса птицы

ПЯТИГОРСК, 6 января. /ТАСС/. Экспорт мясной и молочной продукции Ставропольского края в 2019 году вырос на 64% по сравнению с 2018 годом. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"В настоящее время экспорт мясной и молочной продукции региона вырос на 64% по отношению к 2018 году и составил $122,9 млн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего на территории Ставрополья зарегистрировано 11 предприятий-экспортеров данной продукции.

"Если говорить в разрезе, то ставропольские предприятия-экспортеры реализовали 2,5 тыс. тонн баранины или $8 млн, что на тысячу тонн продукции больше, чем в прошлом году. Также местные сельхозтоваропроизводители экспортировали более 60 тыс. тонн мяса птицы. В целом 2019 год оказался удачным для мясной отрасли. Россия получила право на поставки отдельных видов животноводческой продукции в 14 стран, куда ранее эти товары не поставлялись - Оман, Венесуэла, Сингапур и Гонконг", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Дениса Полюбина.

Он отметил, что также для российских экспортеров открылся рынок Китая для реализации мяса птицы, куда в дальнейшем планируются поставки субпродуктов из индейки. Помимо этого одно из ставропольских предприятий в 2019 приступило к экспорту мяса птицы на Филиппины. В Саудовской Аравии ставропольское мясо птицы занимает 4% рынка - около 12 тысяч тонн.

Теги
РоссияСтавропольский край
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