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Авиакомпания "Северсталь" получит еще один SSJ-100 с законцовками крыла

В компании отметили, что всего заказано шесть самолетов SSJ-100

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Северсталь" планирует получить еще один российский самолет Sukhoi Superjet 100 с законцовками крыла (сайберлетами), сообщили ТАСС в пресс-службе "Северстали". По словам компании, всего заказано шесть самолетов SSJ-100.

"Два из них - с законцовками крыла" - отметили в пресс-службе.

В конце прошлого года "Северсталь" получила первый самолет с сайберлетами. Как ранее сообщал производитель самолета, компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), благодаря законцовкам эксплуатанты смогут снизить расходы на авиакеросин не менее чем на 4%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСС, компания ведет переговоры с еще несколькими потенциальными заказчиками.

"В настоящий момент мы ведем переговоры с несколькими потенциальными заказчиками на приобретение самолетов SSJ-100 с законцовками крыла. Ожидаем повышения интереса к таким воздушным судам после подтверждения заявленных характеристик в ходе эксплуатации в авиакомпаниях. Важно, что сайберлеты могут устанавливаться не только на новые Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты. Это можно сделать в авиакомпаниях в ходе технического обслуживания воздушных судов по сервисным бюллетеням", - сообщили в пресс-службе ГСС.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тысяч км, вместимость - 98 пассажиров. Эксплуатация самолетов началась в 2011 году.

Идея поставить на SSJ-100 законцовки появилась несколько лет назад. Законцовки крыла также опционально предлагают ведущие мировые производители самолетов, в частности Airbus и Boeing. Законцовка - закругленное окончание крыла, которое благодаря аэродинамическим свойствам помогает самолету экономить топливо.

Подробнее о том, как устроены законцовки крыла самолетов, читайте на портале futurerussia.gov.

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