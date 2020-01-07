Суд в США разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении компанией Telegram Group Inc. дополнительной финансовой информации, касающейся продажи цифровых токенов Gram. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.

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"Суд отклоняет ходатайство истца о предоставлении защитой банковских данных", - говорится в документе. При этом судья Кевин Кастел подчеркнул, что сторона защиты к 9 января 2020 года должна будет предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи подпадают под "иностранное законодательство о защите данных".

Представители американского регулирующего органа 2 января подали судье ходатайство с тем, чтобы обязать Telegram представить исчерпывающие данные "об объемах, источниках и применении средств", полученных путем продажи компанией и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) 2,9 млрд цифровых токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн на рынке США.

Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций.

В ответ на это адвокаты компании Telegram Group Inc. попросили суд не обязывать ее раскрывать дополнительную финансовую информацию, касающуюся продажи цифровых токенов Gram. Представители Telegram отмечали, что ранее уже представили комиссии большой объем информации, касающейся указанных транзакций. Сбор дополнительных сведений будет слишком обременительным для защиты, подчеркивают адвокаты.