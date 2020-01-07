Минфин Греции обсудил с МВФ процедуры закрытия его бюро в Афинах и выплаты части долга

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Министр финансов Греции Христос Стайкурас связался с Международным валютным фондом (МВФ) с целью обсудить процедуры предстоящего закрытия бюро МВФ в Афинах и выплаты фонду еще одной части греческого долга. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на информацию из кабинета министров.

"Согласно правительственным источникам, после совместного решения премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой министр финансов Христос Стайкурас уже связался с МВФ, чтобы начать работу по закрытию бюро МВФ в Афинах", - отметило агентство.

По словам тех же источников, "в планировании министерства финансов и Агентства по управлению госдолгом также предусматривается погашение в течение 2020 года еще одной части долга страны МВФ".

Находящийся с визитом в Вашингтоне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой во вторник сообщил о "совместном решение закрыть бюро МВФ в Афинах в ближайшие месяцы", а также о продолжении сотрудничества МВФ с Грецией, но уже как со страной, которая вышла из-под строгой системы надзора" со стороны международных кредиторов.

В ноябре прошлого года завершилась процедура досрочного погашения наиболее дорогостоящей части кредитов в 2,7 млрд евро, предоставленных Греции МВФ. По мнению Минфина, этот шаг позволит укрепить доверие к стране, сократить расходы по займам, повысить устойчивость долга. Это также поможет Греции сэкономить деньги, так как страна сейчас сама себя финансирует на рынках на более благоприятных условиях по сравнению со стоимостью обслуживания транша, который возвращен МВФ. Дорогостоящая часть кредита в 2,7 млрд из всего 8,8 млрд евро, полученных у фонда, была взята под достаточно высокую ставку в 4,91% годовых, в то время как затраты греческого государства на обслуживание займов с 10-летним сроком погашения сейчас в среднем составляют примерно 1,6%.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Тем не менее, кредиторы проводят периодическую оценку состояния греческой экономики, следя за установленными для нее показателями. В конце 2018 года внешний долг Греции составил 192,4% ВВП (357,25 млрд евро). В госбюджете на 2020 год прогнозируется, что госдолг снизится до 167% ВВП со 173,3% в 2019 году.