{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

ОПЕК не видит риска перебоев в поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке

По словам министра энергетики ОАЭ, никто не заинтересован в подорожании нефти до $100 за баррель

ТАСС, 8 января. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не ожидает перебоев с поставками на мировой рынок нефти в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и рассчитывает, что дальнейшей эскалации конфликта в регионе удастся избежать. Об этом журналистам заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, чьи слова передает Bloomberg.

На эту тему
Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

Ситуация на Ближнем Востоке, крупнейшем нефтедобывающем регионе мира, дестабилизировалась после того, как в ходе операции армии США был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал ответить за гибель Сулеймани и в ночь на среду нанес удары по военным базам США в Ираке. Котировки нефти Brent на фоне конфликта растут и находятся на уровне около $70 за баррель.

"Мы надеемся, что мудрость с обеих сторон возобладает и конфликт удастся уладить", - считает Мазруи. "Рынок сейчас хорошо снабжен и мы не прогнозируем каких-либо перебоев в поставками, только если ситуация не дойдет до катастрофической, чего мы тоже не ожидаем", - сказал он. Мазруи подчеркнул, что не видит рисков блокирования поставок через Ормузский пролив. По словам министра, никто не заинтересован в том, чтобы нефть подорожала до уровня $100 за баррель.

Он также сообщил, что участники формата ОПЕК+ не планируют собираться на внеочередную встречу из-за ситуации с Ираном и США.

Bloomberg также передает слова генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, который утверждает, что нефтедобывающие объекты в Ираке не пострадали.

Теги
ОАЭРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос до $21,7 млрд
Экспорт остался на том же уровне - $17,75 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС