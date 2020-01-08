{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

В ведомстве указали на "риски для безопасности международных полетов"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в телеграмме Росавиации (копия есть у ТАСС).

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

В пресс-службе Росавиации ТАСС подтвердили, что такая телеграмма была направлена в адрес российских авиакомпаний.

О событиях в регионе

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Утром 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы.

Кроме того, 8 января авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находилось около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все они погибли. Как сообщало иранское агентство Fars, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Теги
ИранИракГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в ИракеКрушение Boeing-737 в Тегеране
Реклама на ТАСС
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Главный индекс Лондонской фондовой биржи снижается на новостях об ударе по базам США
Эксперты отмечают, что в случае появления данных о жертвах обстрелов, падение индексов было бы еще заметнее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС