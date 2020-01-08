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"Уральские авиалинии" изменят маршруты рейсов, проходящих над Ираном

Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" изменит маршруты рейсов, которые проходят над территорией Ирана, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".

"Авиакомпания изменит маршруты рейсов, ранее проходивших над территорией Ирана. Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты", - сказали в пресс-службе.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Утром 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы.

Кроме того, 8 января авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все находившиеся на борту люди погибли.

Теги
ИранГибель иранского генерала Касема СулейманиКрушение Boeing-737 в Тегеране
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