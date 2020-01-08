Vietnam Airlines поменяла маршруты из-за напряженности на Ближнем Востоке

ХАНОЙ, 8 января. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Вьетнама - компания Vietnam Airlines - внес коррективы в ряд своих маршрутов в связи с нарастанием напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в среду официальный представитель перевозчика.

По его словам, изменения коснулись рейсов, связывающих республику с городами Европы. Корректировка маршрутов была произведена таким образом, чтобы совершающие на европейском направлении полеты лайнеры авиакомпании не заходили в потенциально опасное воздушное пространство Ирана и Ирака.

Несмотря на то, что вынужденные изменения приведут к увеличению времени полетов и затрат топлива на них, авиакомпания не намерена отказываться от рейсов на европейский континент. Самолеты авиакомпании каждую неделю осуществляют порядка трех десятков регулярных перелетов в города Европы, в том числе в Москву, Париж, Франкфурт и Лондон.

Ранее крупнейшая в регионе Юго-Восточной Азии авиакомпания Singapore Airlines заявила, что направляет свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана после удара, нанесенного им по двум американским базам в Ираке. О прекращении полетов над территорией Ирана объявила и малайзийская авиакомпания Malaysia Airlines.

В свою очередь, Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.