В России определен режим доступа к данным системы цифровой маркировки товаров

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Правительство России определило режим доступа к данным системы цифровой маркировки и прослеживания товаров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, внесенному Минпромторгом России, утверждены правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе мониторинга за оборотом подлежащих обязательной маркировке товаров, а также перечень общедоступной информации.
Правилами, в частности, разграничены права доступа к информации для каждой категории участников системы мониторинга - для производителей и других участников оборота товаров, для потребителей товаров и для федеральных органов исполнительной власти.
В постановлении устанавливаются права и обязанности оператора информационной системы по обеспечению доступа к данным, а также состав данных, который должен быть доступен тем или иным участникам оборота товаров. Кроме того, с соответствии с документом, из системы маркировки производитель сможет узнать текущего владельца товара и его количество.
"Единое окно" для маркировки
Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающем оператором маркировки, ранее данная информация не была доступна производителям в "одном окне", отдельные сведения можно было собрать лишь из разрозненных источников. Из-за разрозненности и отличий методов результаты получались не всегда точными и для объединения результатов нескольких исследовательских инструментов приходилось использовать сложные аналитические системы.
Появление доступа к гарантированно точным данным системы маркировки, которая прослеживает каждую единицу товара в каждый момент времени, создает новые точки роста для участников оборота, считают в ЦРПТ. Бизнес, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборачиваемость продукции, совершенствовать маркетинг и другие бизнес-процессы.
"Сейчас система маркировки генерирует данные по миллиардам товаров от производства и до продажи. Информация о движении товара позволит производителям в несколько раз повысить эффективность дистрибуции и, как следствие, увеличит прибыль. Таким образом, инвестиции в подготовку к маркировке, которые благодаря усилиям ЦРПТ и партнеров проекта в большинстве случаев незначительны, будут полностью возвращены и в будущем начнут приносить дополнительную прибыль легальным компаниям", - прокомментировал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года стала обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.
К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.