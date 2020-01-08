В России определен режим доступа к данным системы цифровой маркировки товаров

Согласно документу, внесенному Минпромторгом России, утверждены правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе мониторинга за оборотом подлежащих обязательной маркировке товаров, а также перечень общедоступной информации.

Правилами, в частности, разграничены права доступа к информации для каждой категории участников системы мониторинга - для производителей и других участников оборота товаров, для потребителей товаров и для федеральных органов исполнительной власти.

В постановлении устанавливаются права и обязанности оператора информационной системы по обеспечению доступа к данным, а также состав данных, который должен быть доступен тем или иным участникам оборота товаров. Кроме того, с соответствии с документом, из системы маркировки производитель сможет узнать текущего владельца товара и его количество.

"Единое окно" для маркировки

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающем оператором маркировки, ранее данная информация не была доступна производителям в "одном окне", отдельные сведения можно было собрать лишь из разрозненных источников. Из-за разрозненности и отличий методов результаты получались не всегда точными и для объединения результатов нескольких исследовательских инструментов приходилось использовать сложные аналитические системы.

Появление доступа к гарантированно точным данным системы маркировки, которая прослеживает каждую единицу товара в каждый момент времени, создает новые точки роста для участников оборота, считают в ЦРПТ. Бизнес, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборачиваемость продукции, совершенствовать маркетинг и другие бизнес-процессы.