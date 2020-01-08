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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Lufthansa приостановила полеты над Ираном и Ираком

Решение принято на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом перевозчик сообщил в среду в Twitter.

"В настоящее время мы не летаем над Ираном и Ираком. Безопасность наших пассажиров и сотрудников является приоритетом", - говорится в сообщении.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

В ночь на среду Иран нанес авиаудары по двум объектам в Ираке, которые использовали американские войска.

Теги
ИранИракГерманияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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