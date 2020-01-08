{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке

Премьер-министр также поручил подготовить предложения по безопасности граждан РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока и предложить меры по обеспечению безопасности граждан России с учетом ситуации там. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.

На эту тему
"Мученик Сулеймани". Как Иран атаковал американские авиабазы в Ираке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий", - сказал он. "Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития ситуации", - добавил Осипов.

Иран в среду нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным объектам в Ираке. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Рано утром 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter, что среди погибших 82 иранца, 63 человека - граждане Канады, 11 человек - с Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), из Швеции - 10 человек, граждане Афганистана - 4 человека, по 3 человека - из ФРГ и Великобритании.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЛавров, Сергей ВикторовичИранРоссияДитрих, Евгений ИвановичАкимов, Максим АлексеевичОрешкин, Максим СтаниславовичПристайко, Вадим ВладимировичГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в ИракеКрушение Boeing-737 в Тегеране
Реклама на ТАСС
Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов
Он обновил исторический максимум
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС