Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока и предложить меры по обеспечению безопасности граждан России с учетом ситуации там. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий", - сказал он. "Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития ситуации", - добавил Осипов.

Иран в среду нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным объектам в Ираке. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Рано утром 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter, что среди погибших 82 иранца, 63 человека - граждане Канады, 11 человек - с Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), из Швеции - 10 человек, граждане Афганистана - 4 человека, по 3 человека - из ФРГ и Великобритании.