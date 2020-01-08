В России утвержден порядок и правила маркировки различных групп товаров

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок введения маркировки, а также ее правила в отношении товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров, духов и туалетной воды. Соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.

В частности, участники рынка духов и туалетной воды до 31 марта 2020 года обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию России и передача сведений об обороте товаров в систему цифровой маркировки. До 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков духов и туалетной воды, произведенных или ввезенных на территорию России до 1 октября 2020 года.

Участники рынка фотоаппаратов до 29 февраля 2020 года обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. До 1 декабря 2020 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября 2020 года.

Что касается рынка шин, то в течение 7 дней со дня возникновения необходимости оборота этой продукции участники рынка должны зарегистрироваться в системе мониторинга. С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами. До 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 года

С 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны передавать сведения о приобретении, продаже и ином обороте шин в систему цифровой маркировки. Согласно документу, с 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.

"ЦРПТ разработана цифровая платформа, которая быстро адаптируется к новым отраслям. На конец декабря в системе зарегистрировано 136 тыс. 495 компаний, и прослеживается более 7,2 млрд кодов. Мы готовы к многократному росту числа участников и операций в системе. В приложении "Честный Знак" (цифровая система манкировки - прим. ТАСС) выполнено более 2 млн проверок кодов маркировки, аудитория приложения за последние три месяца увеличилась в пять раз. Все новые товарные группы уже интегрированы в приложение", - прокомментировал генеральный директор "Оператор-ЦРПТ", выступающего оператором системы маркировки, Дмитрий Алхазов.

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