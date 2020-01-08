Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку"

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря запуску проекта газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил в среду турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез на официальной церемонии ввода трубопровода в эксплуатацию.

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"Турецкий поток" - стратегический проект, который обеспечит вклад в стабильность региона. Благодаря проекту 15,7 млрд кубометров газа останутся в Турции, другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу", - отметил он.

По словам Донмеза, "Турецкий поток" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски".