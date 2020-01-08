Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком

ХЕЛЬСИНКИ, 8 января. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты над Ираком и Ираном на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом перевозчик сообщил в среду.

"В сложившейся ситуации мы приняли решение, что не будем использовать [для полетов] воздушное пространство Ирана и Ирака", - сообщили в компании.

Ранее через воздушное пространство Ирана самолеты перевозчика летали в Дубай. По крайней мере до конца недели они будут использовать воздушное пространство Саудовской Аравии. Всего Finnair совершает в неделю шесть рейсов в Дубай.

Норвежская авиакомпания Norwegian сообщила Норвежскому телеграфному бюро, что ведет поиск альтернативных маршрутов для полетов, которые ранее производились в воздушном пространстве Ирана и Ирака. "Безопасность наших пассажиров и сотрудников для нас всегда на первом месте. У нас вечером запланирован рейс в Дубай, и сейчас мы разрабатываем альтернативный маршрут. Мы находимся в тесном контакте с авиационными властями и будем следовать их советам и инструкциям", - указали в компании.