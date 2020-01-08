Путин доволен качеством и экологической безопасностью "Турецкого потока"

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил качество и экологичность трубопровода "Турецкий поток".

"При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал глава российского государства на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Он обратил внимание на тот факт, что "строители использовали самую современную технику и оборудование, при этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более шести километров за одни сутки".

Путин поблагодарил всех, кто трудился над проектированием и над сооружением газопровода. "Ваш высокий профессионализм, отличная, самоотверженная работа позволили осуществить проект "Турецкий поток" качественно и в срок", - обратился президент РФ к специалистам.

Новые проекты

Путин уверен, что у РФ и Турции будут реализованы еще многие совместные проекты. Глава российского государства благодарен турецким властям за политическую волю при строительстве "Турецкого потока".

"Конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции [Реджепу Тайипу Эрдогану] за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий, <...> за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны", - сказал российский лидер.

"Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров", - подчеркнул Путин.