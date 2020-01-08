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Новак: ввод "Турецкого потока" существенно повысит глобальную энергобезопасность

Глава Минэнерго отметил, что Россия в очередной раз доказала, что является надежным поставщиком газа

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Минэнерго России считает, что вход в эксплуатации газопровода "Турецкий поток" существенно повысит глобальную энергетическую безопасность, сообщил в среду глава министерства Александр Новак на церемонии запуска трубопровода.

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"Ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" позволит внести существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной Европы, значительно повысить глобальную энергетическую устойчивость", - сказал он.

По его словам, это один из крупнейших в мире инфраструктурных проектов в современной истории. Новак отметил, что успешная реализация этого проекта стала возможной только благодаря личным усилиям президентов Турции и России. "Проект реализован в рекордные сроки и даже с опережением графика", - подчеркнул он, добавив, что Россия еще раз доказала, что является надежным поставщиком газа.

О "Турецком потоке"

Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Этого объема энергии достаточно, чтобы обеспечить бытовые потребности 15 млн средних домохозяйств. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

В мае 2018 года компания "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке "Турецкого потока". В дополнение к нему было подписано соглашение между "Газпромом" и турецкой Botas, где определены основные условия и параметры строительства этого участка трубы. Строительством займется совместная проектная компания Turkakim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе.

В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Общий бюджет строительства газопровода "Турецкий поток" российская компания оценивает в 7 млрд евро. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B. V.

Теги
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