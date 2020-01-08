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Мировые цены на нефть

Эксперты не видят шансов удорожания нефти до $100 на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Аналитики сходятся в том, что подорожание если и будет, то до $100 не дойдет, так как рынок перенасыщен, а спрос растет слабо

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное военным противостоянием Ирана и США в Ираке, привело к скачку нефтяных котировок в район $70 за баррель. Однако шансов взлететь до $100 за баррель и выше у нефти почти нет, считают опрошенные ТАСС эксперты. Такой сценарий возможен только в случае развязывания полноценной войны в регионе, в который мало кто верит.

Что произошло?

Празднование наступления Нового 2020 года недолго радовало мировую общественность. Уже в ночь на 3 января США провели военную операцию вблизи аэропорта Багдада, в ходе которой был уничтожен командующий элитными частями Ирана Касем Сулеймани. На следующий день котировки Brent отреагировали на эту новость ростом на 3%, поднявшись выше $68 за баррель. Утром 8 января стало известно о том, что Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке, пригрозив также отправить свои ракеты на города Израиля и ОАЭ. Нефть снова отреагировала на эти заявления ростом, но преодолеть отметку $70 за баррель не смогла.

По мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, фундаментальных причин для роста у нефтяных цен нет. Рынок все еще перенасыщен предложением, а темпы увеличения спроса остаются слабыми. Рост котировок из района $60 за баррель они называют "геополитической премией", вызванной взаимными атаками между Ираном и США.

Ирано-американский конфликт напоминает последствия атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии осенью 2019 года, говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов. Роста котировок до $100 и выше не будет, считает он, а при урегулировании ситуации нефть вновь вернется в район $64-65. Конфликт, скорее всего, перейдет в дипломатическую плоскость и по мере его деэскалации цена на нефть будет корректироваться, считает эксперт.

"Все такие факторы, как атаки на саудовскую инфраструктуру, танкерная война, нынешняя ситуация - они вызывают лишь спекулятивные скачки, и по мере нормализации потом этот спекулятивный скачок нивелируется достаточно быстро. Но, безусловно, если будет обострение, то спекуляции продолжатся и нефть может подрасти. Но $100 я не вижу", - подчеркнул он.

Аналогии с атаками дронов проводит и советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. "Даже реальное сокращение добычи нефти не ведет к сильному росту цены. Это связано с большим избытком предложения на рынке. Поэтому если не будет реальной войны - наиболее вероятен сценарий возврата цены в район $60. Пока наблюдается чисто психологическая реакция рынка", - считает эксперт.

Военные риски невысоки

Однако рынки пока не верят в вероятность развязывания полноценной войны, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от характера развития ситуации на Ближнем Востоке, они могут закрепиться выше $70, но вряд ли дойдут до $100 за баррель, так как жесткие санкции США против Ирана уже заложены в текущие цены, а в вероятность большой войны рынки не слишком не верят", - считает эксперт.

"Мы видим, что цены на нефть близки к краткосрочному пику. Но почти полностью исключаем рост до $100", - сказал ТАСС глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его словам, США, Саудовская Аравия, Китай и МЭА в случае необходимости могут выпустить на рынок более 3 млн баррелей в сутки дополнительных поставок. Хансен также считает, что Саудовская Аравия в настоящее время оказывает большое давление на администрацию США для деэскалации конфликта.

"80% - до войны не дойдет", - говорит Хестанов. Но даже в случае "горячего" сценария" нефть может достигнуть $100 на короткий срок. "Незатронутые войной производители тут же выбросят на рынок дополнительные объемы", - пояснил он.

Теги
СШАИранРоссияМировые цены на нефть
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