Авиакомпания "Россия" увеличит время полета трех своих рейсов из-за облета Ирана

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Продолжительность трех рейсов авиакомпании "Россия" увеличится из-за необходимости облетать Иран и Ирак по рекомендациям Росавиации, следует из сообщения авиакомпании.
"В соответствии с рекомендациями Росавиации скорректированы маршруты трех рейсов авиакомпании "Россия" в обход воздушного пространства Ирана и Ирака", - говорится в сообщении.
Так, согласно данным компании, полетное время рейса FV-5883 за 8 января из Внуково в Гоа увеличится на 16 минут, рейса FV-5659 (Санкт-Петербург - Шаржда) за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полетное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут.
Рейс FV-5661 (Екатеринбург - Шарджа) 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту. Полетное время со стандартных 4 часа 53 минут увеличится на 1 час 21 минуту.
"Авиакомпания "Россия" приложит все усилия к минимизации возможных неудобств пассажиров", - добавили в компании.
Маршруты в обход
Ранее в "Аэрофлоте" и "Победе" сообщили о том, что разработали альтернативные маршруты. Готовность летать по альтернативным маршрутам также подтвердили в S7, "Уральских авиалиниях" и крупнейшие чартерной AZUR Air.
Как рассказали ТАСС в AZUR Air, изменять маршрут придется для около 30 рейсов. "Авиакомпания ведет оперативное согласование альтернативных безопасных маршрутов с авиационными властями стран, над территорией которых выполняются полеты, также находится в постоянном контакте с Росавиацией", - сказали в компании.
Телеграмма Росавиации была разослана российским авиакомпаниям на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, а также после авиакатастрофы "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.
Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.
Кроме того, 8 января авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все находившиеся на борту люди погибли.
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