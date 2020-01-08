Авиакомпания "Россия" увеличит время полета трех своих рейсов из-за облета Ирана

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Продолжительность трех рейсов авиакомпании "Россия" увеличится из-за необходимости облетать Иран и Ирак по рекомендациям Росавиации, следует из сообщения авиакомпании.

"В соответствии с рекомендациями Росавиации скорректированы маршруты трех рейсов авиакомпании "Россия" в обход воздушного пространства Ирана и Ирака", - говорится в сообщении.

Так, согласно данным компании, полетное время рейса FV-5883 за 8 января из Внуково в Гоа увеличится на 16 минут, рейса FV-5659 (Санкт-Петербург - Шаржда) за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полетное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут.

Рейс FV-5661 (Екатеринбург - Шарджа) 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту. Полетное время со стандартных 4 часа 53 минут увеличится на 1 час 21 минуту.

"Авиакомпания "Россия" приложит все усилия к минимизации возможных неудобств пассажиров", - добавили в компании.

Маршруты в обход

Ранее в "Аэрофлоте" и "Победе" сообщили о том, что разработали альтернативные маршруты. Готовность летать по альтернативным маршрутам также подтвердили в S7, "Уральских авиалиниях" и крупнейшие чартерной AZUR Air.

Как рассказали ТАСС в AZUR Air, изменять маршрут придется для около 30 рейсов. "Авиакомпания ведет оперативное согласование альтернативных безопасных маршрутов с авиационными властями стран, над территорией которых выполняются полеты, также находится в постоянном контакте с Росавиацией", - сказали в компании.