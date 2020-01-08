Utair подготовила альтернативный маршрут в обход Ирана и Ирака

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair подготовила альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака - через Египет и Кипр, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".

"Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут Utair Махачкала - Джидда (Саудовская Аравия). Utair уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака - через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра и ждет подтверждения от Египта и Росавиации. Рейс запланирован на 10 января", - сказал собеседник агентства.