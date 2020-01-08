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Кондратьев: газоснабжение Кубани будет улучшено благодаря запуску "Турецкого потока"

Губернатор Краснодарского края добавил, что в благодаря "Турецкому потоку" в регионе создано порядка 400 рабочих мест

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Запуск газопровода "Турецкий поток" позволит Краснодарскому краю увеличить уровень газификации региона, сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

В среду президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле.

"С запуском трубопровода появились новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края - здесь уже построены две новые современные газораспределительные станции "Верхнее Джемете" и "Тамань", вскоре в эксплуатацию будет сдана газораспределительная станция (ГРС) "Темрюк". Краснодарский край сможет увеличить подачу газа в Крымский и Темрюкский районы, в Анапу. <…> Есть проблемные территории, которые, я надеюсь, смогут улучшить свои показатели газоснабжения благодаря "Турецкому потоку", - сказал Кондратьев, уточнив, что сейчас регион газифицирован на 84%.

По его словам, благодаря "Турецкому потому" на Кубани уже создано порядка 400 рабочих мест. "В целом проект даст мощный стимул для развития экономики курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры", - добавил Кондратьев.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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