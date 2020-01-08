Новак: прогнозировать цену нефти в условиях напряженности на Ближнем Востоке крайне сложно

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Прогнозировать ситуацию с ценой нефти в условиях напряженности на Ближнем Востоке, в том числе из-за конфликта США и Ирана, пока крайне сложно, нужно продолжать вести наблюдение за ситуацией. Об этом сообщил журналистам в среду министр энергетики России Александр Новак.

"Это очень сложный вопрос, я бы сейчас не взялся прогнозировать ситуацию на рынке, поэтому надо смотреть как будет развиваться (ситуация на Ближнем Востоке - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос как сильно может увеличится цена из-за ситуации с Ираном.

По его словам, при необходимости ОПЕК+ имеет возможность провести внеочередную встречу из-за ситуации с Ираном, но пока нужно продолжать наблюдать за развитием ситуации. "Надо смотреть, мониторить ситуацию. У нас всегда есть возможность собраться если для этого будет необходимость", - добавил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

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