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Минэнерго РФ уверено, что Болгария в срок построит продолжение "Турецкого потока"

Намеченные планы по строительству инфраструктуры будут реализованы, заявил глава ведомства Александр Новак

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России уверено, что Болгария в оговоренный ранее срок (до 31 мая) завершит строительство трубопровода в Сербию, продолжающего "Турецкий поток", сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы уверены, что в дальнейшем намеченные планы по строительству инфраструктуры на территории Болгарии будут реализованы, не зря сегодня присутствовал в том числе премьер-министр Болгарии на открытии [церемонии запуска трубопровода "Турецкий поток"]", - сказал он.

"Сегодня уже осуществляются поставки в Болгарию, [Северную] Македонию и Грецию. Соответственно, дальнейший транзит будет в соответствии с теми заявленными сроками, которые болгарская сторона [оговаривала]", - добавил министр. При этом он не стал говорить о том, когда трубопровод выйдет на полную мощность по обеим ниткам.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя заявление российского лидера, рассказал о долгих процедурах, которые затянули процесс. Позднее Борисов заверил, что строительство будет завершено в срок - до 31 мая.

Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для потребителей в Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Газопровод проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичБолгарияРоссияСербияБорисов, Бойко
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