Эксперты: обострение конфликта США и Ирана может способствовать укреплению рубля

Обострение конфликта США и Ирана стало причиной роста цен на нефть - из-за вероятности нанесения ударов США по нефтяным объектам Ирана, а также на золото - из-за увеличения геополитических рисков. Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что вероятность закрепления цен на нефть выше $70 за баррель существует, что, в свою очередь, может стать причиной укрепления российской валюты.

В ночь на 3 января США провели военную операцию вблизи аэропорта Багдада, в ходе которой был уничтожен командующий элитными частями Ирана Касем Сулеймани. Утром 8 января стало известно о том, что Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке.

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Силовое противостояние Ирана и США в Ираке может способствовать укреплению российской валюты, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Тем не менее, влияние ситуации на развивающиеся рынки и мировую экономику в целом пока остается противоречивым и зависимым от различных сценариев развития последующих событий.

"Влияние на курс рубля противоречивое. С одной стороны, во время геополитической неопределенности растет доллар как основная мировая валюта, с другой стороны, рост стоимости нефти дает рублю импульс для укрепления. Развитие конфликта и его эскалация грозит падением фондовых индексов и выводом средств инвесторов из рисковых активов, в частности, развивающихся рынков", - пояснил он.

Сценарий эскалации на Ближнем Востоке может снизить предложение на нефтяном рынке, вызвать рост цен на сырье и укрепить курс рубля в ближайшей перспективе, считает и старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова. Однако этот эффект, скорее всего, будет умеренным из-за регулярных покупок валюты Минфином, которые снижают зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен, добавила она.

Баранова также отметила, что переход инвесторов в более качественные активы при одновременном снижении спроса на более рисковые активы развивающихся рынков, в том числе и рубля, ослабит его. В базовом прогнозе АКРА ожидают, что среднегодовой курс рубля в 2020 году составит около 66-67 руб. за $1.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, в свою очередь, отмечает, что рубль особо не реагирует ни на рост нефти, ни на конфликт на Ближнем Востоке, а российский фондовый рынок продолжает обновлять новые исторические максимумы - как по индексу Мосбиржи, так и по индексу РТС.

"На российской экономике в целом такие всплески не будут отражаться. Для бюджета России скачки нефти будут положительны, но они будут быстрыми и незначительными", - пояснил он. Эксперт считает, что пока тяжело предугадать, в какую сторону сдвинется курс рубля к доллару. Однако, в случае негатива на биржевых фондовых биржах возможен подъем курса до 63-64 руб. Однако нынешняя консолидация не исключает и дальнейшего укрепления российской валюты до 60-61 руб., добавил он.

Влияние конфликта на мировую экономику

"На мировую экономику конфликт вряд ли как-то повлияет. Инцидент пока выглядит локальным, и дальнейшего негативного развития он не получает. Даже западные эксперты говорят, что скорее всего это все уйдет в дипломатическую плоскость. Кроме того, 2020 год - год выборов в США, и вряд ли президент США, Дональд Трамп ввяжется в войну с Ираном - слишком большой риск", - сказал Дроздов.

С другой стороны, ухудшение отношений США с Ираном все же ожидаемо, добавил эксперт. "Президенту США необходимо отвлечь внимание от импичмента. Америка всегда традиционно уходила от внутренних проблем путем создания очагов напряженности где-то в мире - в последнее время на Ближнем Востоке. Ранее это было в кризис в 2008 года, чтобы отвлечь внимание от своей экономики. Тогда у США обострились отношения с Ираком и Ливией", - пояснил он.

Эксперт добавил, что, если последует дальнейшее развитие конфликта - нефть может преодолеть отметку в $71 за баррель, "который будет плавно нивелирован, как ситуация с атаками дронов на инфраструктуру Саудовской Аравии (в сентябре 2019 года - прим. ТАСС)".

В свою очередь, старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов полагает, что вероятность закрепления цен на нефть выше отметок $70 за баррель подстегнет мировую инфляцию и приблизит глобальную экономику к рецессии, на этом фоне вырастут риски стагфляции в США.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов также отмечает, что сегодня главным является вопрос о том, насколько далеко конфликт США и Ирана может зайти и сколько он продлится. Тем не менее, существенного влияния на мировую экономику краткосрочный кризис на Ближнем Востоке не окажет, полагает эксперт.