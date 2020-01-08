Эксперты: обострение конфликта США и Ирана может способствовать укреплению рубля

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Силовое противостояние Ирана и США в Ираке может способствовать укреплению российской валюты, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Тем не менее, влияние ситуации на развивающиеся рынки и мировую экономику в целом пока остается противоречивым и зависимым от различных сценариев развития последующих событий.
В ночь на 3 января США провели военную операцию вблизи аэропорта Багдада, в ходе которой был уничтожен командующий элитными частями Ирана Касем Сулеймани. Утром 8 января стало известно о том, что Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке.
Обострение конфликта США и Ирана стало причиной роста цен на нефть - из-за вероятности нанесения ударов США по нефтяным объектам Ирана, а также на золото - из-за увеличения геополитических рисков. Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что вероятность закрепления цен на нефть выше $70 за баррель существует, что, в свою очередь, может стать причиной укрепления российской валюты.
Прогноз экспертов по российскому рынку
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов полагает, что поддержать российскую валюту может рост цены на нефть. Однако дальнейшее развитие конфликта грозит уходом инвесторов из рискованных активов.
"Влияние на курс рубля противоречивое. С одной стороны, во время геополитической неопределенности растет доллар как основная мировая валюта, с другой стороны, рост стоимости нефти дает рублю импульс для укрепления. Развитие конфликта и его эскалация грозит падением фондовых индексов и выводом средств инвесторов из рисковых активов, в частности, развивающихся рынков", - пояснил он.
Сценарий эскалации на Ближнем Востоке может снизить предложение на нефтяном рынке, вызвать рост цен на сырье и укрепить курс рубля в ближайшей перспективе, считает и старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова. Однако этот эффект, скорее всего, будет умеренным из-за регулярных покупок валюты Минфином, которые снижают зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен, добавила она.
Баранова также отметила, что переход инвесторов в более качественные активы при одновременном снижении спроса на более рисковые активы развивающихся рынков, в том числе и рубля, ослабит его. В базовом прогнозе АКРА ожидают, что среднегодовой курс рубля в 2020 году составит около 66-67 руб. за $1.
Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, в свою очередь, отмечает, что рубль особо не реагирует ни на рост нефти, ни на конфликт на Ближнем Востоке, а российский фондовый рынок продолжает обновлять новые исторические максимумы - как по индексу Мосбиржи, так и по индексу РТС.
"На российской экономике в целом такие всплески не будут отражаться. Для бюджета России скачки нефти будут положительны, но они будут быстрыми и незначительными", - пояснил он. Эксперт считает, что пока тяжело предугадать, в какую сторону сдвинется курс рубля к доллару. Однако, в случае негатива на биржевых фондовых биржах возможен подъем курса до 63-64 руб. Однако нынешняя консолидация не исключает и дальнейшего укрепления российской валюты до 60-61 руб., добавил он.
Влияние конфликта на мировую экономику
"На мировую экономику конфликт вряд ли как-то повлияет. Инцидент пока выглядит локальным, и дальнейшего негативного развития он не получает. Даже западные эксперты говорят, что скорее всего это все уйдет в дипломатическую плоскость. Кроме того, 2020 год - год выборов в США, и вряд ли президент США, Дональд Трамп ввяжется в войну с Ираном - слишком большой риск", - сказал Дроздов.
С другой стороны, ухудшение отношений США с Ираном все же ожидаемо, добавил эксперт. "Президенту США необходимо отвлечь внимание от импичмента. Америка всегда традиционно уходила от внутренних проблем путем создания очагов напряженности где-то в мире - в последнее время на Ближнем Востоке. Ранее это было в кризис в 2008 года, чтобы отвлечь внимание от своей экономики. Тогда у США обострились отношения с Ираком и Ливией", - пояснил он.
Эксперт добавил, что, если последует дальнейшее развитие конфликта - нефть может преодолеть отметку в $71 за баррель, "который будет плавно нивелирован, как ситуация с атаками дронов на инфраструктуру Саудовской Аравии (в сентябре 2019 года - прим. ТАСС)".
В свою очередь, старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов полагает, что вероятность закрепления цен на нефть выше отметок $70 за баррель подстегнет мировую инфляцию и приблизит глобальную экономику к рецессии, на этом фоне вырастут риски стагфляции в США.
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов также отмечает, что сегодня главным является вопрос о том, насколько далеко конфликт США и Ирана может зайти и сколько он продлится. Тем не менее, существенного влияния на мировую экономику краткосрочный кризис на Ближнем Востоке не окажет, полагает эксперт.