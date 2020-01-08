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"Ъ": "Яндекс" может запустить собственного виртуального оператора связи

По данным издания, оператор "Яндекса" будет работать на базе сети Tele2
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Компания "Яндекс" может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO). Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, MVNO "Яндекса" будет работать на базе сети Tele2, но пользователи, возможно, смогут переключаться и между другими операторами. При этом абоненты получат безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании.

Источник, близкий к "Яндексу", подтвердил газете, что компания ведет переговоры с рядом операторов связи по различным проектам, но пока не достигла конкретных договоренностей. В самом "Яндексе" наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли.

По данным исследования "ТМТ Консалтинг", опубликованного в начале декабря, общее число российских абонентов виртуальных мобильных операторов (MVNO) по итогам третьего квартала 2019 года достигло 9,3 млн, к марту 2020 года оно может превысить 10 млн. Операторские MVNO-проекты остаются крупнейшими, на них приходится три четверти всего рынка, причем более половины (57%) приходится на Yota. 15% абонентов обслуживаются банковскими MVNO, в том числе "Тинькофф Мобайл" (9%) и СберМобайл (5%). На "Ростелеком" приходится 16% рынка, на МГТС - 6%, прочие виртуальные операторы занимают 7%.

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