Хабаровские рыбопромышленники увеличат объемы вылова минтая до 192 тыс. тонн в 2020 году

ХАБАРОВСК, 9 января. /ТАСС/. Хабаровские рыбопромышленники увеличат в 2020 году объемы вылова минтая до 192 тыс. тонн, за 2019 они выловили 189 тыс. тонн. Кроме того, в планах на этот год - рост экспортных поставок, сообщил ТАСС в четверг начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Роман Фофанов.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в декабре сообщал агентству, что объем допустимого вылова минтая для рыбаков всех прибрежных районов Дальнего Востока на 2020 год установлен в объеме 1,8 млн тонн. Весь минтай в России вылавливается на Дальнем Востоке.

"В предстоящем промысловом 2020 году рыбопромышленники Хабаровского края выловят 192 тыс. тонн минтая. При этом с учетом состояния запасов минтая, численности, возрастного состава и других показателей, были снижены объемы вылова в Беринговом море. Для предприятий края, как и других дальневосточных регионов, объемы снизили на 12,95 тыс. тонн. Одновременно наука считает возможным увеличить вылов рыбы в Охотском море в 2020 году для предприятий края на 14,95 тыс. тонн. Небольшое увеличение промышленных квот произошло в промысловых районах Северных Курил и Восточной Камчатки. Все это позволяет с оптимизмом оценивать предстоящую минтаевую путину 2020 года и рассчитывать на высокие производственные и финансовые результаты", - сказал Фофанов.

За 2019 год рыбопромышленники добыли порядка 189 тыс. тонн минтая. Выловом этой рыбы занимается 15 рыбодобывающих компаний Хабаровского края, промысел они ведут в большинстве районов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, начиная от Северных Курил, Охотского моря, Восточной Камчатки и до Берингова моря. В собственности у предприятий находятся 13 крупнотоннажных судов и три среднетоннажных судна, оборудованных для тралового лова минтая и переработки рыбы на борту. "Большинство судов модернизированы судовладельцами, установлены современные линии по обработке, заморозке минтая, выпуску конкурентоспособной продукции. Судовые добывающие мощности края позволяют за промысловый период добывать до 300 тыс. тонн минтая, но эти объемы ограничены для всех субъектов Дальнего Востока пределами общего допустимого улова", - отметил Фофанов.

Показатели растут

Ежегодно в крае на переработку идет порядка 94-96% добываемого минтая, оставшиеся объемы реализуются сырцом. Значительная часть уходит на экспорт. В стоимостном выражении экспорт минтая в Хабаровском крае вырос в 2019 году по сравнению с 2018-м на 4,2%. "В 2020 году объемы экспорта планируются с незначительным ростом в объемных показателях, но с ростом в среднем на 10-15% в стоимостных показателях за счет поставок на экспорт в большем объеме переработанной рыбной продукции", - сказал Фофанов. Переработанная продукция стоит дороже, чем сырье.

По данным Дальневосточного таможенного управления, объем рыбной продукции, поставленной на экспорт предприятиями Хабаровского края за 10 месяцев 2019 года, составил 155,6 тыс. тонн, рост к 2018 году составил 118%. Больше половины этого объема - продукция из минтая, добавил Фофанов.