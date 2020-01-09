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В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

Поступления в федеральный бюджет предусмотрены в размере 3,6 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы. Как сообщает пресс-служба кабмина, документом предусматривается продажа находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны.

"Поступления в федеральный бюджет от приватизации этого имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020 - 2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно", - говорится в сообщении правительства. Прогноз указанных доходов может быть скорректирован в случае принятия правительством отдельных решений о приватизации акций крупнейших компаний, имеющих высокую инвестиционную привлекательность.

Согласно документу, в 2020 - 2022 годах, в частности, планируется прекращение участия РФ в уставном капитале "Алмазювелирэкспорта" после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда России, необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации и реализации представительных партий необработанных природных алмазов иной уполномоченной организации.

"До 2022 года планируется также сокращение доли участия России в уставных капиталах акционерных обществ "Росспиртпром" (до 75% плюс 1 акция), "Банк ВТБ" (до 50% плюс 1 обыкновенная именная акция), "Кизлярский коньячный завод" (до 50% плюс 1 акция)", - говорится в плане приватизации. Конкретные сроки и способы продажи долей этих компаний будут определяться с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций инвестиционных консультантов.

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