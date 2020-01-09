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Курс доллара вырос до 61,36 рубля

Курс евро достиг отметки в 68,20 рубля
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 61,36 рубля.

Курс евро вырос на 15 копеек и достиг отметки в 68,20 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,21% и составил 3103,53 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,45%, до 1596,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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