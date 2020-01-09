Вице-премьер Китая 13-15 января подпишет в США соглашение о первой фазе торговой сделки

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января нанесет визит в США для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между двумя странами. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США", - сообщил Гао Фэн.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря. Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отметил тогда, что соглашение будет подписано в начале января, но, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

Соглашение является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.