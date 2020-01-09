Индекс РТС преодолел отметку в 1600 пунктов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1600 пунктов, обновив максимум с 14 февраля 2013 года. Как свидетельствуют данные торгов на 10:22 мск, индекс вырос на 0,8% и достиг уровня 1601,92 пункта.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,03%, до 3109,28 пункта.

Российская валюта также укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара снижается на 0,1%, до 61,19 рубля, курс евро также снижается на 0,1%, до 67,98 рубля.

Лидерами роста на торгах Мосбиржи стали "Распадская" (+7,04%), "Интер РАО" (+3,09), "Аэрофлот" (+1,44%).

Цена нефти марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 0,02%, до $65,45 за баррель.