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Акции "Распадской" на Мосбирже растут более чем на 10%

В пике роста цена акций достигала 119,7 рубля за бумагу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции угледобывающей компании "Распадская" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 10,8% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 118 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:32 мск.

При этом в пике роста цена акций достигала 119,7 рубля за бумагу, что на 12,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 10:37 мск акции компании замедлили рост до 10,5% и торговались на уровне 117,7 рубля за бумагу.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2018 году "Распадская" добыла 12,7 млн т угля, нарастив добычу на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основной акционер "Распадской" - Evraz, который контролирует 88,2% компании.

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