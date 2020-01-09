Назначен новый гендиректор SberCloud

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Евгений Колбин, который ранее занимал должность директора дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка, назначен гендиректором (СЕО) дочерней компании SberCloud, занимающейся облачными технологиями. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк сообщает о назначении Евгения Колбина, вице-президента, директора дивизиона "Цифровой корпоративный банк", генеральным директором (СЕО) SberCloud - рыночной компании, предоставляющей облачную платформу экосистемы Сбербанк для задач госсектора, крупнейшего, среднего и малого бизнеса", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности директора дивизиона "Цифровой корпоративный банк" будет управляющий директор Анна Лоевская, которая работает в банке с 2015 года. Михаил Лобоцкий, который ранее присоединился к SberCloud в роли управляющего директора, продолжит работу в компании в должности заместителя гендиректора и будет курировать стратегию компании по работе с рынком, продуктовое портфолио и взаимодействие с заказчиками, пояснили в пресс-службе.

Сбербанк с 2012 года инвестировал более 123 млрд рублей в развитие экосистемы. Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 30 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.