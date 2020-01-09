Объединенная судостроительная корпорация переедет в Санкт-Петербург в июле 2020 года

ТАСС, 9 января. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует переехать в Санкт-Петербург в июле 2020 года, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"В июле [будем переезжать]... Бюджет примерно 1,4 млрд рублей. Источник один - дивиденды и займы, у нас нет других источников", - сказал он.

ОСК договорилась открыть головной офис на улице Антоненко, рабочие офисы могут быть расположены на улице Марата. Московский офис корпорации оставит за собой функции представительства и тоже сменит адрес, в нем будут работать не больше 200 человек. 340-350 сотрудников ОСК переедут в Петербург, но есть вероятность, что около 30% из них откажутся от смены города.

По словам Рахманова, опыт переноса офиса "Газпрома" в Петербург показал, что заменить московских специалистов, скорее всего, не удастся - придется искать их в Москве и обеспечивать условия для переезда.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 г., на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.