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Эксперты выяснили, представители каких профессий чаще допускают просрочку по кредитам

Лидерами антирейтинга являются водители, отмечается в исследовании
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Водители, продавцы и рабочие чаще представителей других профессий допускают просрочку по кредитам, говорится в обзоре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

"Как показывает статистика, определенное влияние на платежеспобность клиента оказывает именно его профессия, - говорится в материале. - Более трети от всех должников приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики. Лидерами антирейтинга являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы - 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т. д.) - 6%".

Также водители, продавцы и рабочие, по данным ассоциации, имеют самую высокую долговую нагрузку. В среднем они отдают более 30% дохода на погашение долгов. Долговая нагрузка офисных работников, таких как менеджеров по продажам и секретарей, составляет порядка 15-20%.

Наиболее дисциплинированными плательщиками являются военнослужащие (0,6% в общем портфеле долгов), учителя и врачи (0,3% в общем портфеле долгов). В случае с военными, пояснили в ассоциации, служебная дисциплина оказывает влияние на гражданскую жизнь, она подразумевает умение планировать и ответственно относиться к своим обязательствам. Кроме того, наличие исполнительного производства может помешать продвижению по службе.

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